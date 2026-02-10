Polizei Aachen

POL-AC: Mann randaliert am Markt - Einsatzkräfte verletzt

Aachen (ots)

Am Montagmorgen (09.02.2026) hat ein 67-jähriger Mann randaliert und damit einen Polizeieinsatz in der Krämerstraße ausgelöst. Dabei wurden ein Polizeibeamter und ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes leicht verletzt.

Gegen 06:40 Uhr wurde ein Streifenteam der Polizei Aachen zum Aachener Markt gerufen. Zeugen meldeten, dass dort ein Mann schreien und randalieren würde. An der Krämerstraße trafen die Beamten schließlich auf den 67-jährigen Mann, der ihnen bereits aus anderen Einsätzen bekannt war.

Da der Mann weiter schrie und gegen Fensterscheiben schlug (allerdings ohne diese zu beschädigen), sprachen die Polizisten einen Platzverweis gegen ihn aus. Weil er diesem nicht nachging, gingen sie näher auf ihn zu. Daraufhin schlug er erst mit den Armen ziellos um sich, dann einem Polizisten gezielt mit der Faust ins Gesicht.

Anschließend brachten die Einsatzkräfte den 67-Jährigen zu Boden und fixierten ihn. Zur Prüfung einer Einweisung nach dem PsychKG wurde ein Rettungswagen zur Einsatzörtlichkeit gerufen. Beim Transport ins Krankenhaus trat er dann auch noch einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes gegen das Bein.

Der Polizist und der Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurden leicht verletzt, blieben aber beide dienstfähig. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs aufgenommen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell