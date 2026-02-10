PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Mann randaliert am Markt - Einsatzkräfte verletzt

Aachen (ots)

Am Montagmorgen (09.02.2026) hat ein 67-jähriger Mann randaliert und damit einen Polizeieinsatz in der Krämerstraße ausgelöst. Dabei wurden ein Polizeibeamter und ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes leicht verletzt.

Gegen 06:40 Uhr wurde ein Streifenteam der Polizei Aachen zum Aachener Markt gerufen. Zeugen meldeten, dass dort ein Mann schreien und randalieren würde. An der Krämerstraße trafen die Beamten schließlich auf den 67-jährigen Mann, der ihnen bereits aus anderen Einsätzen bekannt war.

Da der Mann weiter schrie und gegen Fensterscheiben schlug (allerdings ohne diese zu beschädigen), sprachen die Polizisten einen Platzverweis gegen ihn aus. Weil er diesem nicht nachging, gingen sie näher auf ihn zu. Daraufhin schlug er erst mit den Armen ziellos um sich, dann einem Polizisten gezielt mit der Faust ins Gesicht.

Anschließend brachten die Einsatzkräfte den 67-Jährigen zu Boden und fixierten ihn. Zur Prüfung einer Einweisung nach dem PsychKG wurde ein Rettungswagen zur Einsatzörtlichkeit gerufen. Beim Transport ins Krankenhaus trat er dann auch noch einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes gegen das Bein.

Der Polizist und der Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurden leicht verletzt, blieben aber beide dienstfähig. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 13:58

    POL-AC: Festnahme nach Verfolgungsfahrt - Polizei Aachen stellt flüchtigen Autofahrer

    Aachen (ots) - Gestern Abend (09.02.2026) ist es in der Aachener Innenstadt zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme gekommen. Den Fahrer - ein 40-jähriger Mann aus Ungarn - erwartet nun ein umfangsreiches Strafverfahren. Die Polizei Aachen wurde gegen 22:00 Uhr von einem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer über ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:30

    POL-AC: Betäubungsmittel: Tatverdächtiger durch Videobeobachtung gestellt

    Aachen (ots) - Am vergangenen Freitagabend (06.02.2026) ist ein Mann beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet worden. Dank der Videobeobachtung konnte er noch am Tatort gestellt werden. Gegen 19:45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Polizei Aachen, der die Aufnahmen der Videobeobachtung am Kaiserplatz live sichtete, eine verdächtige Übergabe zwischen zwei ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:24

    POL-AC: Zwei Raubdelikte in der Innenstadt - Kriminalpolizei ermittelt

    Aachen (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in der Aachener Innenstadt zu zwei Raubdelikten gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.02.2026) wurde ein 21-jähriger Mann aus den Niederlanden in der Krämerstraße Opfer eines Raubdelikts. Der junge Mann war zu Fuß unterwegs, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren