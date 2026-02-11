Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei bittet um Mithilfe

Aachen (ots)

Nach einem Unfall Ende Januar sucht die Polizei den flüchtigen mutmaßlichen Unfallverursacher und eine wichtige Zeugin.

Der Unfall passierte am 31.01.26 (Samstag) gegen 12:30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr zu diesem Zeitpunkt ein unbekannter Autofahrer in einem silbernen Kleinwagen (VW Polo) die Albert-Maas-Straße, als er nach links auf die Trierer Straße abbiegen wollte. An der Einmündung überquerte zeitgleich eine Frau die Fußgängerfurt. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin. Dabei wurde die 68-Jährige leicht verletzt.

Direkt nach dem Unfall sprachen sowohl der Autofahrer als auch weitere Zeugen mit der Frau, entfernten sich dann aber vom Unfallort. Ein Rettungswagen brachte die Aachenerin in ein Krankenhaus.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen kann, wird gebeten, sich zu melden. Insbesondere wird eine wichtige Zeugin gesucht, die in einem roten Kleinwagen unterwegs war (vermutlich Opel Adam) und im Anschluss an den Unfall zur BFT-Tankstelle fuhr. Hinweise werden unter folgenden Rufnummern entgegengenommen: während der Bürozeiten unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell