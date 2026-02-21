PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Lebensgefährlich verletzter Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit einem Pkw.

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Am 20.02.2026 erhielt die Polizei gegen 16:04 Uhr Kenntnis über eine Verkehrsunfall auf dem Brockweg in Höhe der Einmündung Linteler Straße in Gütersloh. Dabei sei der Fahrer eines Pedelec schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 86-jährige Pedelec-Fahrer aus Gütersloh die Linteler Straße und wollte den Brockweg in Richtung Brüningsweg überqueren. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit in einem VW den Brockweg in Richtung Lintel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde dadurch lebensgefährlich verletzt und nach einer ersten Behandlung durch den Notarzt vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte u.a. noch mit einem Baum. Er blieb dabei unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Brockweg für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

