Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall auf der B30 bei Meckenbeuren, Zeugenaufruf

Meckenbeuren (ots)

Am Freitag, gegen 17:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B30 bei der Lochbrücke in Meckenbeuren. Ein 62-jähriger Fahrer eines Citroen-Berlingo befuhr die B30 in Richtung Friedrichshafen und kam kurz vor der Kreuzung Seestraße/Lindenstraße von seiner Fahrspur ab. Laut Spurenlage überfuhr der Citroen-Fahrer die Linksabbiegerspur und kollidierte mit dem Seitenspiegel eines ordnungsgemäß fahrenden Citroen C3, der von einer 77-jährigen Fahrerin gesteuert wurde. Anschließend fuhr der Citroen-Berlingo auf die Gegenfahrspur, was einen Skoda-Fahrer dazu zwang, ruckartig nach rechts auf den Gehweg auszuweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Durch dieses abrupte Ausweichmanöver wurde der rechte Vorderreifen sowie die Felge des Skoda beschädigt, wodurch das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen, weshalb die Polizei Zeugen zum Fahrverhalten des Unfallverursachers vor dem Unfall sucht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden, um den genauen Hergang des Unfalls aufzuklären. Diese können beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 entsprechende Hinweise geben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell