Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei sucht nach entwichenem Strafgefangenen

Ravensburg ( Landkreis Ravensburg) (ots)

Die Polizei sucht nach einem entwichenen Strafgefangenen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 39-jährige Insasse der Justizvollzugsanstalt Ravensburg machte sich am Freitagvormittag eine medizinische Behandlung im örtlichen Klinikum zu Nutze und flüchtete gegen 11 Uhr zu Fuß. Die folgende, groß angelegte Fahndung nach dem Flüchtigen blieb bislang ohne Erfolg. In die polizeilichen Maßnahmen war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Personen, die Hinweise zum Fluchtweg oder zum aktuellen Aufenthaltsort des 39-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 beim Polizeipräsidium Ravensburg zu melden. Der Gesuchte ist knapp 1,90m groß, von kräftiger Statur und trägt braune Haare. Zum Zeitpunkt seiner Flucht war der 39-Jährige mit einem hellblauen T-Shirt, einem grünen und einem blauen Pullover sowie einer olivfarbenen Jacke bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der Geflüchtete ist bislang hauptsächlich wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Lichtbild des Gesuchten ist über das Fahndungsportal des Landeskriminalamts Baden-Württemberg abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/rv-entwichener/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog und Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

