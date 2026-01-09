Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geschwindigkeitsmessungen am Nollhof

Geschwindigkeitssünder ins Visier genommen hat das Polizeirevier Sigmaringen am Donnerstag. Zwischen 10.30 und 17.30 Uhr kontrollierten die Beamten auf der B463 am Nollhof die Geschwindigkeit von über 1400 Fahrzeugen. 27 der Fahrer waren dabei mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs, 15 mit über 20 km/h mehr als den erlaubten 100 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 143 km/h gemessen wurde. Auf die betroffenen Lenker kommen nun Bußgelder und teils auch Punkte im Verkehrssünderregister zu.

Sigmaringen

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Donnerstag zwischen 9.30 und 9.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "In den Burgwiesen" ein Kleinbus angefahren. Der verantwortliche Fahrer streifte den Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verursachte dabei einen Schaden von rund 1.000 Euro. Im Anschluss suchte er das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Sigmaringen

In Gegenverkehr gerutscht

Auf spiegelglatter Fahrbahn kam es Freitagmorgen kurz vor 9.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Unterschmeien und Laiz zu einem Unfall. Der Fahrer eines Lkw verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Gegenverkehr, wo er mit dem VW einer 20-Jährigen zusammenstieß. Bei der nahezu frontalen Kollision zog sich die Pkw-Lenkerin offensichtlich zum Glück nur leichtere Verletzungen zu. Ihr Wagen wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Auch der Lastwagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste entfernt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Der 28 Jahre alte Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Aufgrund der Erstmeldung zum Unfall rückte auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle aus.

Bingen

Kollision mit Baum

Bei einem Verkehrsunfall verletzt worden ist ein 18 Jahre alter Autofahrer am frühen Freitagmorgen. Der Lenker war auf dem Verbindungsweg von Hornstein nach Sigmaringen unterwegs und musste dort einem umgestürzten Baum auf der Fahrbahn ausweichen. Er steuerte seinen VW von der Fahrbahn in einen Graben, prallte dort jedoch gegen einen weiteren Baum. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Hohentengen

Auto prallt gegen Rathaus - Polizei ermittelt

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 67 Jahre alten Autofahrer. Dieser fuhr am Donnerstag gegen 14.45 Uhr mit seinem Pkw beim Rangieren gegen die Hauswand des Rathauses in der Steige und prallte gegen ein Spielgerät. Von einem Zeugen auf den Vorfall angesprochen, tat dieser den Schaden ab und suchte das Weite. Als die alarmierte Polizei den Mann kurze Zeit später Zuhause antraf, hatte dieser über 0,6 Promille intus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ihm daraufhin in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen, die nun entsprechend untersucht werden. Außerdem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 67-Jährigen und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell