Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Selbstlaborat verletzt Mann schwer

Beim Versuch, einen selbst gebauten Sprengkörper zu zünden, ist am Donnerstag gegen 23 Uhr ein 46 Jahre alter Mann in der Keplerstraße schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Mann im Bereich einer städtischen Wohnunterkunft ein Behältnis mit Schwarzpulver gefüllt haben. Als er die selbst angebrachte Lunte anzündete, soll der Sprengkörper in seiner Hand explodiert sein. Dadurch erlitt der 46-Jährige schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet und schließt derzeit ein Fremdverschulden aus. An dem Wohngebäude entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Sachschaden, weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern bis auf Weiteres an.

Friedrichshafen

Polizei warnt vor verdächtigen Sanitär-Mitarbeitern

Als Mitarbeiter einer Sanitär- und Heizungsfirma haben sich am Donnerstag zwei bislang unbekannte Männer ausgegeben. Das Duo suchte um die Mittagszeit eine Seniorin im Wohngebiet Oberhof auf und gab an, die Heizkörper in der Wohnung fotografieren zu müssen. Die Frau ließ die beiden Männer dabei nicht aus den Augen und verständigte im Anschluss die Polizei. Die beiden vermeintlichen Heizungsbauer werden als etwa 20 und 30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Beide sprachen gebrochen Deutsch. Der Jüngere soll etwas kleiner und schlank sein, während sein Begleiter kräftig und etwa 180 cm groß ist. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zu den Männern und schließt nicht aus, dass das Duo zum Zwecke der Ausspähung die Wohnung der Seniorin aufgesucht hat. Die Ermittler mahnen diesbezüglich zur Vorsicht.

Immenstaad

Betrug kostet Senior hohen Geldbetrag

Rund eine halbe Million Euro haben Betrüger in den vergangenen Wochen vom Konto eines 69-Jährigen abgebucht. Der Senior wurde Ende November von einem Anrufer kontaktiert, der dem 69-Jährigen weiß machte, dass eine falsche Abbuchung von dessen Konto stattgefunden habe. Im weiteren Verlauf erlangte der Unbekannte offenbar Zugriff auf das Online-Banking des Seniors und buchte mehrere hohe Beträge ab. Erst als der 69-Jährige vergangene Woche die unerlaubten Abbuchungen feststellte, wurde ihm der Betrug bewusst. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt davor, Fremden am Telefon Zugriff auf den Rechner oder das Online-Banking zu gewähren. Echte Bankmitarbeiter verlangen am Telefon niemals sensible Daten. Beenden Sie im Zweifelsfall das Telefonat und wenden Sie sich an Ihre Hausbank oder die Polizei. Weitere Informationen zu diesen und ähnlichen Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Tettnang

Autofahrerin streift Fußgänger und fährt weiter

Leichte Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.45 Uhr erlitten. Der Jugendliche überquerte die Oberhofer Straße und wurde vom Wagen einer bislang unbekannten Autofahrerin, die aus der Enderwiesenstraße abgebogen war, touchiert. Der 17-Jährige stürzte, während die Unbekannte ihre Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zur Unfallverursacherin oder deren schwarzen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Tettnang

Nach unklarem Unfallhergang bittet Polizei um Hinweise

Noch unklar ist der Hergang und der Ort eines Verkehrsunfalls, bei dem der Mercedes eines 75-Jährigen beschädigt wurde. Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitag, dass der Wagen des Seniors an der Fahrerseite erhebliche Beschädigungen, die auf rund 8.000 Euro beziffert werden, aufweist. Den Beamten gegenüber gab der 75-Jährige an, dass er am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Landesstraße zwischen Tettnang und Tannau von einem entgegenkommenden Fahrzeuglenker seitlich touchiert worden war. Dieser sei mit einem schwarzen Mercedes unterwegs gewesen. Details konnte der Senior hierzu nicht nennen. Da Unklarheiten an dem geschilderten Unfallhergang bestehen, bittet das Polizeirevier Friedrichshafen Zeugen des Unfalls oder Personen, die an einer anderen Örtlichkeit einen entsprechenden seitlichen Zusammenstoß beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Salem

Pkw kippt bei Unfall um

Zur Seite gekippt ist der Wagen einer 31-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Beuren und Weildorf. Die Frau kam mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Auf dem abschüssigen Bankett kippte ihr Daimler zur Seite, wodurch die 31-Jährige leichte Verletzungen erlitt. An ihrem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Daimler.

