Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 09.01.2026

Überlingen (Bodenseekreis) (ots)

Nach Schlag mit Machete - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nachdem er nach wie vor beschuldigt wird, am frühen Donnerstagmorgen (08.01.26) gegen 0.30 Uhr in der Regionalbahn Radolfzell-Friedrichshafen in Höhe Überlingen mit einer Machete nach Personen geschlagen zu haben (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6192691), sitzt der 26-jährige Tatverdächtige zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der Mann am heutigen Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Totschlags die Untersuchungshaft anordnete und den erlassenen Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Zur Klärung des genauen Tatablaufs sucht die Kriminalpolizei zudem nach Zeugen, die sich zur Tatzeit ebenfalls in der Regionalbahn befunden und das Geschehen mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen zu melden.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531/280-0

Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel.0751/803-1010

