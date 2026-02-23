Polizei Gütersloh

POL-GT: Trickdiebstähle einer Goldkette und eines Goldarmbands - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In zwei Fällen haben bislang unbekannte Trickdiebe am Samstag (21.02.) in Gütersloh einem Mann eine Goldkette sowie einer Frau ein Goldarmband gestohlen. Ob beide Diebstähle in Zusammenhang stehen, werden Kriminalbeamte nun im Rahmen der Ermittlungsverfahren prüfen.

Gegen 12.25 Uhr befand sich ein 67-jähriger Gütersloher zu Fuß an der Einmündung Carl-Bertelsmann-Straße/ Ottilienstraße. Neben ihm hielt ein schwarzes Fahrzeug und der Fahrer fragte den Mann nach dem Weg. Nachdem der Gütersloher dem Autofahrer den Weg beschrieb, stieg eine Frau aus dem Fahrzeugfond und wollte den 67-Jährigen mit Ringen und einer Kette beschenken. Hierbei versuchte sie dem Mann die Halskette umzulegen. Als der 67-Jährig dies ablehnte, stieg der Frau wieder in das Auto, welches daraufhin in Richtung stadtauswärts davonfuhr. Später fiel dem Mann auf, dass ihm die eigene Goldkette gestohlen wurde.

Im Ortsteil Avenwedde ereignete sich dann gegen 15.30 Uhr ein nahezu identischer Vorfall. Als sich eine 92-jährige Seniorin zu Fuß in Höhe des Parkplatzes eines Imbisses an der Avenwedder Straße befand, fuhr der Fahrer eines dunklen Fahrzeugs auf den Parkplatz. Von der Beifahrerseite aus sprach eine junge Frau die Seniorin in gebrochenem Deutsch an und fragte nach dem Weg. Um sich anschließend offensichtlich zu bedanken, versuchte die unbekannte Frau eine Kette um das Handgelenk der 92-Jährigen zu wickeln. Die Gütersloherin lehnte dies ab. Anschließend fuhr das Auto in Richtung Gütersloh davon. Am Folgetag bemerkte die Seniorin den Diebstahl ihres Goldarmbands.

In beiden Fällen solle es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Im ersten Fall wurde der Fahrer als osteuropäisch aussehender Mann beschrieben. Die tatausführende, unbekannte Frau soll etwa 1,65 Meter groß gewesen sein und trug einen langen Rock, ähnlich einer Tracht. Im zweiten Fall konnte lediglich beschrieben werden, dass die Frau ein Kopftuch trug. Hier fiel darüber hinaus auf, dass auf dem Autorücksitz ein nicht angeschnalltes Kleinkind saß.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen oder das Auto geben? Wer hatte verdächtige Beobachtungen an dem Tag? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell