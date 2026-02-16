LPI-GTH: Drohne findet Vermissten

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitagmittag versuchte sich ein 15-jähriger Moped-Fahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen, in dem er flüchtete. Der 15-Jährige fuhr von der Bahnhofstraße über einen Land- und Forstweg in Richtung Ifta. Folgend entschied er sich, die Fahrt auf einem Feld fortzusetzen. Die Fahrt endete nach kurzer Zeit, da sich das Moped festfuhr. Der 15-Jährige wurde vor Ort durch Polizeibeamte gestellt und kontrolliert. Er war nicht im ...

