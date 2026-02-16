LPI-GTH: Drohne findet Vermissten
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
Freitagabend wurde ein 86-Jähriger der Polizei als vermisst gemeldet. Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden eingeleitet. Aufgrund des Wetters konnte der Polizeihubschrauber nicht zum Einsatz kommen. Der Vermisste wurde schließlich mehrere Stunden später mit Hilfe einer Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Marksuhl auf einem Feld aufgefunden. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (ah)
