Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletzter Person

Sundhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 13.15 Uhr befuhr ein 89-jähriger Toyota-Fahrer die L1027 von Leina in Richtung Gotha. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 89-Jährige auf Höhe des Abzweigs Sundhausen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampelanlage. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Am Fahrzeug und an der Ampel entstand unfallbedingter Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. (ak)

