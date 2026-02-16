LPI-GTH: Sachbeschädigung - Täter gestellt

Bittstädt (Ilm-Kreis) (ots) - Am 05.01.26 wurde durch Zeugen eine große Menge von leeren Kartonagen an einem Feldrain in Bittstädt bei Arnstadt aufgefunden. Die leeren Verpackungsmaterialen waren zu einem Großteil mit DHL- /Amazon-Etiketten samt persönlichen Daten beklebt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die leeren Kartonagen wurde polizeilich dokumentiert und im Anschluss durch das Umweltamt des LRA Ilm-Kreis beräumt und ...

