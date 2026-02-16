PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Täter gestellt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstagmittag besprühten und bemalten drei Jugendliche (2x m/14 , 1x m/12, alle deutsch) die Fassade eines Einkaufsmarktes in der Bebraer Straße. Die Drei konnten noch im Umfeld durch Polizeibeamte angetroffen und im Nachgang an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Es entstand Sachschaden an der Fassade. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
