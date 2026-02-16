LPI-GTH: Sachbeschädigung - Täter gestellt
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Am Samstagmittag besprühten und bemalten drei Jugendliche (2x m/14 , 1x m/12, alle deutsch) die Fassade eines Einkaufsmarktes in der Bebraer Straße. Die Drei konnten noch im Umfeld durch Polizeibeamte angetroffen und im Nachgang an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Es entstand Sachschaden an der Fassade. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (ak)
