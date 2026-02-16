PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugen gesucht

Riechheim (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom Samstag, 14.02.2026, 16:00 Uhr bis Sonntag, 15.02.2026, 09:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Riechheim verschafft. Der oder die Täter haben hierzu mit einem unbekannten Schlagwerkzeug die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen und das Innere des Einfamilienhauses betreten. In der Folge begingen und durchwühlten der oder die Täter sämtliche Räume und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Was aus dem Einfamilienhaus entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden an der Terrassentür beträgt ca. 1000,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0039649/2026 zu melden. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 17:30

    LPI-GTH: Positiver Drogentest

    Gotha (ots) - In der Kindleber Straße verlief ein durchgeführter Drogentest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Kontrolliert wurde heute Mittag ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (pp) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 17:30

    LPI-GTH: Positiver Drogentest

    Tonna - Landkreis Gotha (ots) - In Tonna wurde am gestrigen Sonnabend, in der Erfurter Straße, ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (pp) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 12:13

    LPI-GTH: Diebstahl aus Containern

    Eisenach (ots) - In der Nacht zum 14.02.2026 wurden im Bereich der Adam-Opel-Straße vier Baucontainer gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus einem Container diverse Werkzeuge im Wert von 8.000 bis 10.000 EUR entwendet. Zu eventuellen Beutegut aus den anderen drei Containern liegen der Polizei bisher keine Informationen vor. Personen, welche Angaben zur Tat machen können, insbesondere Eigentümer der Container, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren