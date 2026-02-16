Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugen gesucht

Riechheim (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom Samstag, 14.02.2026, 16:00 Uhr bis Sonntag, 15.02.2026, 09:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Riechheim verschafft. Der oder die Täter haben hierzu mit einem unbekannten Schlagwerkzeug die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen und das Innere des Einfamilienhauses betreten. In der Folge begingen und durchwühlten der oder die Täter sämtliche Räume und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Was aus dem Einfamilienhaus entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden an der Terrassentür beträgt ca. 1000,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0039649/2026 zu melden. (dl)

