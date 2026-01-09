Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Unfall mit drei beteiligten Lkw auf A45 führt zu Vollsperrung

Giessen (ots)

Die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Dortmund musste in der Nacht zu heute (9. Januar) wegen eines Unfalls mit drei beteiligten Lkw zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 0.35 Uhr geriet ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug zwischen der Anschlussstelle Gießen-Lützellinden und Wetzlar-Süd wegen glatter Fahrbahn ins Schlingern. Er bremste sein Fahrzeug ab, um die Kontrolle zu behalten. Ein 41-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Lkw auf den abbremsenden Sattelzug auf und krachte im weiteren Verlauf in die Mittelschutzplanke. Ein 36-jähriger Fahrer eines weiteren Lkw fuhr gegen den Sattelzug des 29-Jährigen und schob den Anhänger nach rechts quer zur Fahrbahn. Der Sattelzug kam schließlich auf beiden Fahrstreifen sowie dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Lkw des 36 Jahre alten Fahrers kippte bei dem Zusammenstoß mit dem Sattelzug um und verlor Ladung auf der Fahrbahn. Die Lkw-Fahrer leben in Nordrhein-Westfalen. Sie blieben unverletzt. Zwei der beteiligten Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtunfallschaden schätzt die Polizei auf circa 200.000 Euro. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

