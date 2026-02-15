PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogentest

Gotha (ots)

In der Kindleber Straße verlief ein durchgeführter Drogentest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Kontrolliert wurde heute Mittag ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

