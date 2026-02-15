Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in ehemalige Gaststätte

Eckardtshausen (ots)

Im Zeitraum 16.01.2026 bis 13.02.2026 verschaffte sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu einer ehemaligen Gaststätte in der Marksuhler Straße 1. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Nach derzeitigem Stand wurde kein Beutegut entwendet. (ms)

Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0038958/2026) zu melden. (ms)

