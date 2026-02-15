PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in ehemalige Gaststätte

Eckardtshausen (ots)

Im Zeitraum 16.01.2026 bis 13.02.2026 verschaffte sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu einer ehemaligen Gaststätte in der Marksuhler Straße 1. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Nach derzeitigem Stand wurde kein Beutegut entwendet. (ms)

Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0038958/2026) zu melden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
