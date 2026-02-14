Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebe flüchtig - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr entnahmen zwei bisher unbekannte Täter (1x weiblich. 1x männlich, jeweils zwischen 35-40 Jahre, schlanke Figur, Tätowierungen) Kosmetikartikel im Wert von ca. 165,- Euro aus einem Warenständer des DM-Marktes in der Ilmenauer Poststraße, verpackten diese in ihren mitgeführten Rucksack und begaben sich in Richtung Marktausgang. Die beiden Unbekannten wurden bei der Tat beobachtet und noch vor dem Kassenbereich durch Angestellte angesprochen. Hierbei gaben sie einen Teil ihres Diebesgutes heraus und verließen in der Folge den Markt, wobei sie die Alarmanlage nach dem Kassenbereich auslösten, in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise auf die Täter und die Tathandlung geben können (Bezugsnummer 0039283/2026). (dl)

