LPI-GTH: Ladendiebe flüchtig - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr entnahmen zwei bisher unbekannte Täter (1x weiblich. 1x männlich, jeweils zwischen 35-40 Jahre, schlanke Figur, Tätowierungen) Kosmetikartikel im Wert von ca. 165,- Euro aus einem Warenständer des DM-Marktes in der Ilmenauer Poststraße, verpackten diese in ihren mitgeführten Rucksack und begaben sich in Richtung Marktausgang. Die beiden Unbekannten wurden bei der Tat beobachtet und noch vor dem Kassenbereich durch Angestellte angesprochen. Hierbei gaben sie einen Teil ihres Diebesgutes heraus und verließen in der Folge den Markt, wobei sie die Alarmanlage nach dem Kassenbereich auslösten, in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise auf die Täter und die Tathandlung geben können (Bezugsnummer 0039283/2026). (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 14.02.2026 – 23:16

    LPI-GTH: Fenster eingeschlagen - Zeugenaufruf

    Ilmenau (ots) - Samstagnacht gegen 02:00 Uhr zerstörte ein bisher unbekannter Täter mittels Steinwurf eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Ilmenauer Allee in Ilmenau. Der entstandene Sachschaden an dem doppelt verglasten Fenster beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0039061/2026 zu melden. (dl) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

  • 14.02.2026 – 23:08

    LPI-GTH: Fahrrad aus Keller entwendet- Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - In der Zeit vom Samstagnachmittag 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Friedrichstraße verschafft. Im Keller durchtrennten der oder die Täter ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils und entwendeten hieraus ein Trailbike der Marke Cannondale im Wert von ca. 2000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der ...

  • 14.02.2026 – 15:00

    LPI-GTH: Versuchter Telefontrickbetrug in mehreren Fällen

    Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Freitag, 13.02.2026, im Zeitraum von etwa 10:40 Uhr bis ca. 15:00 Uhr kam es in Ohrdruf zu mehreren telefonischen Betrugsversuchen. Hiebei gaben sich der oder die Täter als Polizeibeamte aus und teilten den Einbruch in der Nachbarschaft mit. Man habe die Täter gefaßt und hierbei einen Zettel mit Namen und Adressen der ...

