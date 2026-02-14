PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller entwendet- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom Samstagnachmittag 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Friedrichstraße verschafft. Im Keller durchtrennten der oder die Täter ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils und entwendeten hieraus ein Trailbike der Marke Cannondale im Wert von ca. 2000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0039412/2026 entgegen. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

