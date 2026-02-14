LPI-GTH: Fahrrad aus Keller entwendet- Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
In der Zeit vom Samstagnachmittag 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Friedrichstraße verschafft. Im Keller durchtrennten der oder die Täter ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils und entwendeten hieraus ein Trailbike der Marke Cannondale im Wert von ca. 2000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0039412/2026 entgegen. (dl)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
