Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag vergaß ein 39-jähriger Mann seine Geldbörse auf einem Parkscheinautomat in der Helenenstraße. Als er kurze Zeit später zurück kam, war die Geldbörse samt Geldkarten und circa 30 Euro Bargeld weg. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0037890/2026) zu melden. Bei Verlust oder Diebstahl ihrer Geldkarte ist es ratsam, diese sofort entweder direkt über ihr Geldinstitut oder über die zentrale Notrufnummer 116 116 sperren zu lassen und anschließend die Polizei zu informieren. (ak)

