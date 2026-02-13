PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und ohne Erlaubnis

Gotha (ots)

Ein 30-jähriger Opel-Fahrer wurde heute gegen 01.00 Uhr in der Goldbacher Straße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:08

    LPI-GTH: Polizeieinsatz

    Gotha (ots) - Heute Vormittag kam es in der Straße 'Schöne Aussicht' zu einem Polizeieinsatz. Grund war der Eingang einer E-Mail mit Drohinhalt in einem Amtsgebäude. Daraufhin wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage sowie intensive Ermittlungen zu dem Verfasser und zur Ernsthaftigkeit des Schreibens eingeleitet. Durch die Amtsleitung wurden alle im Gebäude befindlichen Personen gebeten, dieses zu verlassen. Derzeit ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:00

    LPI-GTH: Neue Versicherungskennzeichen ab 01. März 2026 - Hinweis der Polizei

    LPI Gotha (ots) - Das laufende Versicherungsjahr für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen neigt sich dem Ende. Ab dem 01. März 2026 müssen an den entsprechenden Fahrzeugen, wie z.B. Kleinkrafträdern, E-Scootern, aber auch an E-Bikes mit Tretunterstützung bei einer Geschwindigkeit von über 25 km/h neue Versicherungskennzeichen angebracht werden. Die Gültigkeit ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Einbruch in Imbiss - Täter gestellt

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend verschaffte sich ein 29-jähriger gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Ichtershäuser Straße. Hier entwendete er Bargeld und flüchtete über die Rückseite des Imbisses. Der 29-Jährige konnte durch die Polizei noch im Umfeld gestellt werden. Durch seine Tathandlung verletzte sich der Mann leicht und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Außerdem stand er unter Alkohol und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren