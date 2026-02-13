LPI-GTH: Berauscht und ohne Erlaubnis
Gotha (ots)
Ein 30-jähriger Opel-Fahrer wurde heute gegen 01.00 Uhr in der Goldbacher Straße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (ak)
