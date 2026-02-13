LPI-GTH: Berauscht und ohne Erlaubnis

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend verschaffte sich ein 29-jähriger gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Ichtershäuser Straße. Hier entwendete er Bargeld und flüchtete über die Rückseite des Imbisses. Der 29-Jährige konnte durch die Polizei noch im Umfeld gestellt werden. Durch seine Tathandlung verletzte sich der Mann leicht und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Außerdem stand er unter Alkohol und ...

