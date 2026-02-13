PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Imbiss - Täter gestellt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend verschaffte sich ein 29-jähriger gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Ichtershäuser Straße. Hier entwendete er Bargeld und flüchtete über die Rückseite des Imbisses. Der 29-Jährige konnte durch die Polizei noch im Umfeld gestellt werden. Durch seine Tathandlung verletzte sich der Mann leicht und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Außerdem stand er unter Alkohol und berauschenden Mitteln. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht vom 11.02.2026 auf den 12.02.2026 in der Zeit von 00.00 Uhr bis 10.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Georgenstraße einzudringen. Es entstand Sachschaden an der Tür in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0037748/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Gotha (ots) - Gegen 00.15 Uhr in der vergangenen Nacht wurde ein 34-jähriger Opel-Fahrer in der Kindleber Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Ein im Nachgang durchgeführter gerichtsverwertbarer Test bestätigte den Wert. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 15:00

    LPI-GTH: Falscher Pfleger - Zeugen gesucht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Heute gegen 13.00 Uhr hat sich eine unbekannte, laut Zeugenaussagen, männliche Person mit weiblicher Erscheinung Zutritt zu einem Pflegeheim in der Kasseler Straße verschafft. Dort begab der oder die Unbekannte sich in die Zimmer von insgesamt vier Bewohnern. Aus einem Zimmer entwendete die Person aus einer Geldbörse Bargeld. Gegenüber drei Bewohnern gab sie auf Ansprechen vor, die neue ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren