LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
In der Nacht vom 11.02.2026 auf den 12.02.2026 in der Zeit von 00.00 Uhr bis 10.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Georgenstraße einzudringen. Es entstand Sachschaden an der Tür in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0037748/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell