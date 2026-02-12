PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Alkoholisiert

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gegen 11.00 Uhr wurde heute ein 61-jähriger Dacia-Fahrer in der Hörselgauer Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Ein im Nachgang durchgeführter gerichtsverwertbarer Test bestätigte den Wert. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren