LPI-GTH: Alkoholisiert
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Gegen 11.00 Uhr wurde heute ein 61-jähriger Dacia-Fahrer in der Hörselgauer Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Ein im Nachgang durchgeführter gerichtsverwertbarer Test bestätigte den Wert. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell