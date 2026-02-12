LPI-GTH: Positiver Drogentest
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In der Kirchheimer Straße verlief ein durchgeführter Dorgenvortest positiv auf Cannabis. Kontrolliert wurde in der vergangenen Nacht ein 35-jähriger Skoda-Fahrer. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (ak)
