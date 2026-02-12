LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern zwischen 08.30 Uhr und 11.15 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter das E-Bike eines 25-Jährigen vor einem Einkaufsgeschäft in der Alfred-Ley-Straße. Das E-Bike (graues Cube Sterio Hybride E-Bike) im Wert von circa 4.700 Euro wurde durch den 25-Jährigen angeschlossen. Als er zurück kam fand er nur noch den vorderen Reifen vor. Die beiden Unbekannten können von einem Zeugen wie folgt beschrieben werden: Person 1
Männlich, 35-40 Jahre alt, 1,65m-1,70m Korpulent, osteuropäischer Phänotyp
Person 2
Männlich, 35-40 Jahre, 1,80m-1,85m Kräftig muskulös, osteuropäischer Phänotyp
Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0036594/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell