Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern zwischen 08.30 Uhr und 11.15 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter das E-Bike eines 25-Jährigen vor einem Einkaufsgeschäft in der Alfred-Ley-Straße. Das E-Bike (graues Cube Sterio Hybride E-Bike) im Wert von circa 4.700 Euro wurde durch den 25-Jährigen angeschlossen. Als er zurück kam fand er nur noch den vorderen Reifen vor. Die beiden Unbekannten können von einem Zeugen wie folgt beschrieben werden: Person 1

Männlich, 35-40 Jahre alt, 1,65m-1,70m Korpulent, osteuropäischer Phänotyp

Person 2

Männlich, 35-40 Jahre, 1,80m-1,85m Kräftig muskulös, osteuropäischer Phänotyp

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0036594/2026) zu melden. (ak)

