Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Betrug

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 25-Jährige wurde gestern von einem angeblichen Bank-Mitarbeiter angerufen. Der Mann schilderte ihr, dass sie einen Kredit von mehreren Tausend Euro aufgenommen hätte und der Bank dabei einen Fehler unterlaufen wäre. Die 25-Jährige gab an, keinen Kredit abgeschlossen zu haben. Nach weiteren Nachfragen des Unbekannten zu persönlichen Informationen und Bankdaten legte die Frau auf. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Bestenfalls notieren Sie sich die Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell