Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzte Fußgängerin

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern gegen 18.50 Uhr kam es in der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/An der Schloßmauer zu einem Verkehrsunfall zwischen einen PKW und einer Fußgängerin. Eine 62-jährige Peugeot-Fahrerin übersah bei ihrem Abbiegevorgang scheinbar die 36-jährige Fußgängerin und es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell