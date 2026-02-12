LPI-GTH: Verletzte Fußgängerin
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern gegen 18.50 Uhr kam es in der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/An der Schloßmauer zu einem Verkehrsunfall zwischen einen PKW und einer Fußgängerin. Eine 62-jährige Peugeot-Fahrerin übersah bei ihrem Abbiegevorgang scheinbar die 36-jährige Fußgängerin und es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. (ak)
