Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenparzelle - Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 07.02.2026, 14.00 Uhr bis 11.02.2026, 10.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus in der Straße `An der Vogelstange` ein. Aus dem Innenraum entwendeten der oder die Unbekannten ein schwarz-weiß-goldenes Mountainbike (Marke: Trek) sowie mehrere Werkzeugkoffer mit hochwertigem Werkzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0036395/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Das könnte Sie auch interessieren