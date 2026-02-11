LPI-GTH: Alkoholisierter Fahrer
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern um 13.40 Uhr wurde ein 36-jähriger Audi-Fahrer in der Marienstraße kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
