LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen zwischen Hötzelsroda und Stregda

Stregda (Wartburgkreis) (ots)

Bei gestrigen Geschwindigkeitsmessungen der Polizei auf der Landstraße 1021 zwischen Hötzelsroda und der Bundessstraße 19 passierten in der Zeit von 05.00 Uhr bis 12.00 Uhr 531 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Insgesamt wurden 80 Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 85 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)

