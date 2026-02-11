PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebin ertappt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße wurde gestern gegen 18.50 Uhr eine 39-jährige Ladendiebin durch einen Detektiv auf frischer Tat ertappt. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie sich Artikel im Wert von circa 500 Euro in ihre Taschen steckte und den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hielt die Frau auf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 11.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gestern gegen 23.15 Uhr in der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der Fahrzeugführer zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme zu Beweiszwecken wurde angeordnet. Bei der Überprüfung des E-Scooters wurde außerdem festgestellt, dass dieser gestohlen wurde. Der E-Scooter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Es wurden entsprechende Verfahren gegen den ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Wohnungsbrand

    Gotha (ots) - Am gestrigen späten Nachmittag kam es im Grünen Weg zum Brand einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 15:35

    LPI-GTH: PKW auf dem Dach

    Gotha (ots) - Heute befuhr ein 83-jähriger Ford-Fahrer kurz nach 14.00 Uhr die Enckestraße in Richtung Europakreuzung. Dabei übersah er scheinbar, dass der vor ihm fahrende 71-jährige Dacia-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zur Kollision, wodurch der Dacia auf den Ford eines 37-Jährigen geschoben wurde. Durch den Aufprall überschlug sich der 83-Jährige mit seinem Pkw. Der Ford blieb auf dem Dach liegen. Der Senior sowie der Fahrer des Dacia und seine ...

    mehr
