LPI-GTH: Ladendiebin ertappt
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
In einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße wurde gestern gegen 18.50 Uhr eine 39-jährige Ladendiebin durch einen Detektiv auf frischer Tat ertappt. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie sich Artikel im Wert von circa 500 Euro in ihre Taschen steckte und den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hielt die Frau auf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (ak)
