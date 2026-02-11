LPI-GTH: Wohnungsbrand
Gotha (ots)
Am gestrigen späten Nachmittag kam es im Grünen Weg zum Brand einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ak)
