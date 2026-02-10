LPI-GTH: Kabeldiebstahl - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Aus einem Stromkasten und einem Container einer Baustelle in der Straße Am Bahnhof wurden im Zeitraum vom 09.02.2026, 15.30 Uhr bis zum 10.02.2026, 06.30 Uhr durch bislang unbekannte Täter insgesamt circa 80 Meter Stromkabel im Wert von etwa 1.600 Euro entwendet. Der oder die Unbekannten flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0035098/2026) zu melden. (ak)
