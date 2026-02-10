PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Radfahrer

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gegen 08.00 Uhr ereignete sich in der Ernst-Thälmann-Straße ein Verkehrsunfall. Im Kreisverkehr überholte ein 86-jähriger Renault-Fahrer einen 59-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision, welche der Senior scheinbar nicht bemerkte und weiterfuhr. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Führerschein des Seniors wurde beschlagnahmt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
