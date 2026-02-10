Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Radfahrer

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gegen 08.00 Uhr ereignete sich in der Ernst-Thälmann-Straße ein Verkehrsunfall. Im Kreisverkehr überholte ein 86-jähriger Renault-Fahrer einen 59-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision, welche der Senior scheinbar nicht bemerkte und weiterfuhr. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Führerschein des Seniors wurde beschlagnahmt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell