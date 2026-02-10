LPI-GTH: Einbruch in Fleischerei - Zeugen gesucht
Stregda (Wartburgkreis) (ots)
In der vergangenen Nacht gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum einer Fleischerei in der Straße Am Stadtweg. Der oder die Unbekannten entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden an der Tür. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0034867/2026) zu melden. (ak)
