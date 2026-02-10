PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreicher Trickbetrug - Zeugen gesucht

Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag erhielt ein 88-jähriger Senior einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter eines Amtsgericht. Dieser gab vor, dass der Sohn des Mannes einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte hätte und nun eine Kaution verlangt wird. Der 88-Jährige übergab mehr als 20.000 Euro vor seiner Haustür an einen unbekannten Mann. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden:

    männlich, ca. 1,80m, kräftige Statur, circa 45-50 Jahre alt
    braune kurze Haare
    bekleidet mit schwarzer "Bomberjacke" und schwarzer Cargohose

In Deutschland gibt es keine Kautionsforderungen von öffentlichen Stellen. Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Bestenfalls notieren Sie sich die Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0034721/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

