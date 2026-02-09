Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 08.02.2026, 19.30 Uhr bis 09.02.2026, 11.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mühlberger Straße. Von zwei Kellerabteilen wurden durch den oder die Täter gewaltsam die Vorhängeschlösser entfernt. Neben Werkzeug und einem Koffer wurden außerdem ein E-Scooter und ein Rollstuhl entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0034234/2026) zu melden. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell