Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der Bundesstraße 247 ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall zwischen Herrenhof und Ohrdruf. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer kam offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. Der Fahrer wurde nicht verletzt und dennoch zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

