Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte in der Zeit vom 08.02.2026, 18.00 Uhr bis zum 10.02.2026, 07.00 Uhr in der Harjesstraße mit einem Zaun eines Autohandels. Der oder die Verursacher/in flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0034250/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

