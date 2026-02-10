LPI-GTH: Aufgefahren
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Karl-Liebknecht-Straße. Ein 48-jähriger Ford-Fahrer hielt verkehrsbedingt an der Kreuzung Friesenstraße an. Dies übersah scheinbar ein 80-jähriger Ford-Fahrer und fuhr seinem Vordermann auf. Durch die Kollision wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschäden an beiden Fahrzeugen. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell