LPI-GTH: Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag kam es in einem Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "Melm" zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Durch den starken Qualm wurden eine 35-jährige und ein 63-jähriger Bewohner leicht verletzt. Sie erlitten eine Rauchgasintoxikation und kamen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. (ah)

