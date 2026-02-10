LPI-GTH: Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht
Gospenroda (Wartburgkreis) (ots)
In der Zeit vom 08.02.2026, 11.00 Uhr bis 09.02.2026, 13.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichentafeln von dem VW eines 51-Jährigen in der Erich-Weinert-Straße. Der oder die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0034757/2026) zu melden. (ak)
