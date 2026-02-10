LPI-GTH: Starke Rauchentwicklung

Ilm-Kreis (ots) - Gestern Nachmittag erhielt ein 88-jähriger Senior einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter eines Amtsgericht. Dieser gab vor, dass der Sohn des Mannes einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte hätte und nun eine Kaution verlangt wird. Der 88-Jährige übergab mehr als 20.000 Euro vor seiner Haustür an einen unbekannten Mann. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,80m, ...

mehr