LPI-GTH: Starke Rauchentwicklung
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Nachmittag kam es in einem Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "Melm" zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Durch den starken Qualm wurden eine 35-jährige und ein 63-jähriger Bewohner leicht verletzt. Sie erlitten eine Rauchgasintoxikation und kamen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
