LPI-GTH: Brand eines Müllcontainers - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
Heute Morgen geriet ein Müllcontainer in der Salzgitterstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude war ausgeschlossen. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, die zur Brandentstehung Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621781124 (Bezugsnummer 0034869/2026) zu melden.(ak)
