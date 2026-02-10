PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehle erlassen

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, kam es im Bereich der Otto-Jäger-Straße/ Engelsbacher Straße gegen 23.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einem schweren Raub. Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen mehrere Personen auf einen 21-Jährigen und einen 23-Jährigen (beide deutsch) unter anderem mit einem Baseballschläger, Schlagstöcken und Tierabwehrspray eingewirkt sowie anschließend Kleidungsgegenstände entwendet haben. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Diese werden momentan gegen fünf Personen (m/15; m/18; w/19; m/22; m/46; alle deutsch) geführt. Gegen den 15- , 18- und 46-Jährigen wurde gestern ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und diese in verschiedene Thüringer Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Ermittlungen dauern an. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

