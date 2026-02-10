LPI-GTH: In Gegenverkehr geraten
Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)
Heute Vormittag war die L 1044 nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Eine 33 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr die Straße von der BAB 4 kommend in Richtung Kornhochheim und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 23-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)
