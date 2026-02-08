Polizei Köln

POL-K: 260208-1-K Juwelier-Blitzeinbruch in der Kölner Innenstadt - Polizei sucht vier teils verletzte Tatverdächtige

Köln (ots)

Nach einem missglückten Versuch, am Sonntagmorgen (8. Februar) gegen 5 Uhr die Scheibe einer Juwelierfiliale am Wallrafplatz mit einem Ford Fiesta einzufahren, fahndet die Polizei Köln nach vier Tatbeteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten sie in einem hochmotorisierten Audi mit Weseler Kennzeichen auf die BAB 57.

Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass sich die beiden Täter aus dem Ford Fiesta beim Aufprall auf die Scheibe und eine Säule vermutlich erhebliche Verletzungen zugezogen haben und die Hilfe ihrer Komplizen benötigten, um in den Fluchtwagen zu gelangen.

Alle Täter waren maskiert. Einer trug eine schwarze Winterjacke, schwarze Schuhe und eine helle Hose. Eine weitere Person war mit einer hellen Jacke, schwarzer Jeans und weißen Schuhen bekleidet.

Der Beifahrer des Fiesta war mit einer schwarzen "Pufferjacke" und einer schwarzen Hose bekleidet und hat sich bei der Kollision offenbar eine Verletzung am Bein zugezogen. Zum Fahrer des Fiesta liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, den vier gesuchten Personen oder zu dem auf die BAB 57 in Richtung Neuss geflüchteten dunklen Audi mit WES- Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 zu melden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell