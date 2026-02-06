Polizei Köln

POL-K: 260206-4-K Alkoholisierter Autofahrer flüchtet - BMW-Fahrer nach Verfolgung gestoppt

Köln (ots)

Ein Streifenteam hat am Donnerstagabend (5. Februar) einen mutmaßlich stark alkoholisierten BMW-Fahrer (45) nach kurzer Verfolgung in Köln-Ehrenfeld gestoppt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und das Mobiltelefon des Mannes. Seinen BMW ließen sie abschleppen.

Gegen 21.10 Uhr hatte ein LKW-Fahrer über den Notruf einen BMW gemeldet, der auf der Bundesautobahn 57 in Schlangenlinien unterwegs war. Als alarmierte Einsatzkräfte den Wagen vor der Anschlussstelle Köln-Bickendorf kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete über die nächste Ausfahrt ins linksrheinische Stadtgebiet. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und trafen den 45-Jährigen im Bereich des Parkgürtels an. Der Mann war dort zwischenzeitlich ausgestiegen und urinierte gegen einen Zaun. Als die Beamten bei der Kontrolle starken Atemalkoholgeruch feststellten und im Wagen des 45-Jährigen mehrere Bierflaschen entdeckten, ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an,

Der Mann muss sich nun u.a. wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie weiterer Gefährdungsdelikte im Straßenverkehr verantworten. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell