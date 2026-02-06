Polizei Köln

POL-K: 260206-1-LEV Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens - Pkw und Führerschein nach Frontalzusammenstoß sichergestellt

Köln (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend (5. Februar) in Leverkusen-Bürrig ermittelt die Polizei Köln gegen einen 46-jährigen Porsche-Fahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Straßenverkehrsgefährdung. Die Beamten stellten den Führerschein, das Mobiltelefon sowie den Porsche Panamera des Beschuldigten sicher.

Nach ersten Erkenntnissen war der 46-Jährige gegen 21.20 Uhr auf dem Europaring in Fahrtrichtung Leverkusen-Zentrum unterwegs, als der Porsche in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem BMW einer 22-Jährigen zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich massiv beschädigt; sämtliche Airbags lösten aus.

Die 22-jährige Fahrerin sowie ein Beifahrer (30) im Porsche erlitten leichte Verletzungen. Der Porsche-Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund der Spurenlage am Unfallort und der Endstellung der Fahrzeuge besteht der Verdacht, dass der 46-Jährige die Kurve mit überhöhter Geschwindigkeit geschnitten hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohol- und Drogentest verlief negativ.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Vorwurf des Alleinrennens (§ 315d StGB) aufgenommen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell