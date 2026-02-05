Polizei Köln

POL-K: 260205-2-K Verdacht auf Handel mit gefälschten Markenprodukten - 45-Jähriger vorläufig festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Mittwochnachmittag (4. Februar) mehrere Lagerräume im Stadtteil Mülheim durchsucht und über 30 Paletten mit mutmaßlich gefälschten Waschmitteln und Markenkleidung sowie rund 5000,00 Euro Bargeld sichergestellt. Die Polizisten nahmen den 45 Jahre alten Nutzer der Räume vorläufig fest und ordneten eine erkennungsdienstliche Behandlung an.

Der Beschuldigte steht im dringenden Verdacht, gemeinsam mit mehreren Mitbeschuldigten gewerbsmäßig mit gefälschten Markenprodukten (Waschmittel und Kleidung) gehandelt zu haben.

Zivilfahnder waren gegen 15.20 Uhr auf einen mutmaßlichen Komplizen (20) des Festgenommenen aufmerksam geworden, nachdem sie ihn bei einer verdächtigen Übergabe vor der Lagerhalle in der Straße "Clevischer Ring" beobachtet hatten.

Als die Beamten kurz darauf einen mutmaßlichen Käufer (38) in seinem Auto kontrollierten, fanden sie augenscheinlich gefälschte Produkte in dessen Kofferraum.

Ein Richter ordnete anschließend die Durchsuchung der Lagerräume an.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. (bg/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell