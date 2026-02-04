POL-K: 260204-1-K 20-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen - Nachtrag
Köln (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 1. Februar, Ziffer 1:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6208104
Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:
Der 20-Jährige, der am vergangenen Sonntag (1. Februar) bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Longerich lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten hat, ist am Montag (2. Februar) seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Kölner war nach der irrigen Annahme, bei einem stoppenden Auto handele es sich um das bestellte Uber-Fahrzeug, von dem hinzugekommenen Ehemann der Fahrerin zu Boden geschlagen worden. (cw/de)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln
Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de
https://koeln.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell