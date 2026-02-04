Polizei Köln

POL-K: 260204-1-K 20-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen - Nachtrag

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 1. Februar, Ziffer 1:

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Der 20-Jährige, der am vergangenen Sonntag (1. Februar) bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Longerich lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten hat, ist am Montag (2. Februar) seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Kölner war nach der irrigen Annahme, bei einem stoppenden Auto handele es sich um das bestellte Uber-Fahrzeug, von dem hinzugekommenen Ehemann der Fahrerin zu Boden geschlagen worden. (cw/de)

