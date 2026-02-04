PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260204-1-K 20-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen - Nachtrag

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 1. Februar, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6208104

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Der 20-Jährige, der am vergangenen Sonntag (1. Februar) bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Longerich lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten hat, ist am Montag (2. Februar) seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Kölner war nach der irrigen Annahme, bei einem stoppenden Auto handele es sich um das bestellte Uber-Fahrzeug, von dem hinzugekommenen Ehemann der Fahrerin zu Boden geschlagen worden. (cw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren